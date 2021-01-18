Дроздова: Если власть не даст Медведчуку наладить в Украине производство «Спутник V» – люди выйдут на «коронавирусный майдан»

«Тарифный майдан» — это только первый тревожный сигнал для Владимира Зеленского и его команды. Если в ближайшее время власть не решит проблему с вакциной от COVID-19, то люди выйдут еще и на коронавирусный майдан. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила медиаэксперт Лариса Дроздова.

Она подчеркнула, что украинцам сложно понять, почему в более чем 50-ти странах уже началась вакцинация, а наше правительство все еще не может определиться, какую вакцину покупать.

«Тарифный майдан и тарифный геноцид, как называли его люди, — это первая ласточка. Следующей ласточкой будет майдан по коронавирусу и вакцинации. Когда 51 страна начинает вакцинироваться, наши „очильныки влади“ сидят и потирают просто руки: не понимают, какую вакцину покупать и за какие деньги», — отметила эксперт.

По ее мнению, если бы Зеленский изначально согласился на инициативу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука по производству вакцины «Спутник V» в Харькове, то на сегодня самые незащищенные слои населения уже были бы вакцинированы.

«Есть инициатива Медведчука, который договорился уже напрямую с Россией о том, чтобы производить эту вакцину в Украине. И подали заявку о регистрации „Спутник V“. А наша власть сидит и не регистрирует», — сказала в завершение Лариса Дроздова.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.