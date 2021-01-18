Заявление ОРДЛО о передаче удерживаемых лиц Медведчуку - это три сигнала для Зеленского, - Чаплыга

Заявление самопровозглашенных ЛДНР, что они отпустят группу удерживаемых лиц — это сразу три (!!!) сигнала, написал в Facebook политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.
«Первый сигнал — лично Зеленскому. ЛДНР очень и очень прозрачно намекнули, что не понимают, о чем разговаривать с представителями Украины в ТКГ (Кравчук и «стая товарищей»), которых назначил Зеленский. Не доверяют и не хотят иметь с ними дела. Вот Кравчук и возбудился! Говорит, не помню примеров, когда «это непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому лицу», — сообщил эксперт.
«Эээ, нет, мы простим ему склероз, но напомним! Было дело, было! Июнь 2019! ЛДНР добровольно отдали Медведчуку четырех человек. Т. е. прецедент уже был. Учите матчасть! Как когда-то учил историю КПСС! Назубок!» — добавил он.
По словам Чаплыги, второй сигнал адресован официальному Киеву в целом — ОРДЛО показывают, что готовы договариваться, но с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.
«Сигнал № 2 — официальному Киеву в целом. Открываем „Минские соглашения“! Одномоментное освобождение удерживаемых лиц — это пункт № 6. „Самопровозглашенные“ отпускают пленных, т. е. показывают, что готовы договариваться. Только не с Кравчуком. А с кем? Смотрите, пленных отдают Медведчуку — значит, они с ним связывают выполнение „Минских“ и мир на Донбассе. Потому, что ему верят и готовы с ним договариваться. Почему он?» — отметил эксперт.
Чаплыга пояснил, что желание ОРДЛО договариваться именно с Медведчуком является логичным.
«Логично желание договариваться о выполнении „Минских соглашений“ с человеком, который является автором мирного плана на основе „Минских соглашений“. Да и 1000 человек, которых он освободил — это аргумент! А ведь у него есть еще „Межпарламентский диалог“ — и с его помощью Донецк с Луганском могут получить прямой выход на депутатов Франции, Германии, Украины и России!» — аргументировал политический активист.
Третий сигнал, по мнению Чаплыги, направлен странам «нормандского формата» — Украине, России, Франции, Германии.
«Третий сигнал — „по секрету всему свету“ и участникам „нормандского формата“ (Украина, Россия, Франция, Германия). Если самопровозглашенные демонстрируют, что готовы выполнять „Минские соглашения“ — тогда вопрос к Зеленскому. А вы будете отпускать удерживаемых лиц? А выполнять „Минские соглашения“? Ход за вами! И время пошло», — предупредил политический активист.
«Чи снова будем ждать, пока «вашингтонский обком» расскажет всем как жить? «Мама, нас лечат не те врачи...» — процитировал Михаил Чаплыга слова из известной песни.
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