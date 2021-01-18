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ДНР и ЛНР демонстрируют, что не верят Зеленскому, а доверяют только Медведчуку, - Джангиров

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ДНР и ЛНР демонстрируют, что не верят Зеленскому, а доверяют только Медведчуку, - Джангиров

ДНР и ЛНР показали, что больше не доверяют украинской власти во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь Медведчука.

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление непризнанных ДНР / ЛНР о готовности передать группу удерживаемых лиц Киеву при посредничестве председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«16 января власти непризнанных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, передача состоится при посредничестве главы политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь!“ Виктора МЕДВЕДЧУКА. Согласно заявлению непризнанных ДНР и ЛНР, в эту группу должны войти женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица», — написал публицист.

Джангиров обратил внимание, что передача пленных Виктору Медведчуку — это символический жест.

«Однако с политической точки зрения становится очевидно, что результаты, которые Банковой обычно выдаются за титанические усилия многих людей во главе с Президентом ЗЕ и увязываются с выполнением «Минска-2», на самом деле вполне доступны одному человеку. И без привязки к Минскому Процессу.

Если же говорить по сути, то, конечно же, передача пленных / удерживаемых лиц самопровозглашенными республиками Виктору МЕДВЕДЧУКУ является СИМВОЛИЧЕСКИМ жестом, как, впрочем, и любой «жест доброй воли», — поделился выводами автор.

Джангиров разъяснил, что Минский процесс превратился в «Минский тупик», поэтому ДНР и ЛНР больше не верят украинской власти во главе с Зеленским.

«В „сухом остатке“ мы получаем вместо вялотекущего Минского Процесса безнадежный Минский Тупик: официальная позиция Киева на сегодня — „политические пункты Минска-2 выполнить невозможно“. Такую позицию можно сколь угодно красноречиво аргументировать на подконтрольной территории, но нужно честно признать — „по ту сторону“ она убивает на корню всякое желание вести переговоры», — отметил публицист.

При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители ДНР / ЛНР заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители ОРДЛО передают удерживаемых украинцев именно Виктору МЕДВЕДЧУКУ — оппозиционному политику, последовательно выступающему за выполнение Минских соглашений — как по содержанию, так и порядку выполнения. Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта», — напомнил публицист.

Джангиров уточнил, что ДНР и ЛНР публично согласились выполнять мирный план Медведчука.

«А его мирный план-концепция — единственный мирный план, который: а) основывается на Минских соглашениях; б) поддерживается непризнанными ДНР / ЛНР, о чем их представители публично заявили еще два года назад», — добавил эксперт.

«Кстати, в 2019-2020 гг. окружение ЗЕЛЕНСКОГО, прячась за освобождением людей, заявляло, что якобы „Украина выполнила“ Парижские договоренности (т. е. обязательства, которые Киев взял на себя по итогам встречи в „нормандском формате“ 09 −10.12.2019). Очевидно, что такая спекуляция не будет принята в ОРДО и ОРЛО», — акцентировал публицист.

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Джангиров подчеркнул: заявление ДНР и ЛНР свидетельствует, что Медведчук — это единственный украинский топ-политик, кому они доверяют.

«Наконец, главный вопрос — это доверие. О чем говорит такая новость? А говорит она о том, что ни в Донецке, ни в Луганске нет никакого доверия к украинской власти во главе с Зеленским. И если непризнанные ДНР / ЛНР заявляют о готовности передать удерживаемых лиц МЕДВЕДЧУКУ, значит, он является единственной фигурой, кому они доверяют», — сделал вывод публицист.

«Но, главное, — люди вернутся домой, и хочется надеяться, что анонсированные проверки со стороны украинских компетентных органов будут мягкими и непродолжительными», — заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.

Виктор Медведчук, ДНР, ЛНР
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