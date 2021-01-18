В ООН призвали освободить Навального

В Управлении ООН по правам человека глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в Twitter организации.

«Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона», — сказано в сообщении.

Также в ООН призвали к тщательному и беспристрастному расследованию отравления Навального.

С требованием освободить Навального уже выступили ряд западных политиков, включая министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Балтии.

В то же время по мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, заявления западных политиков о задержании Навального вызваны желанием «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Оппозиционера задержали на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Российская ФСИН объявила его в розыск 28 декабря «за многократные нарушения испытательного срока», к которому его приговорили по делу «Ив Роше» в 2014 году.

Навального доставили во 2-й отдел полиции в Химках, где прошло заседание суда, на котором Навальному избрали меру пресечения в виде ареста на 30 суток.