Трамп снял запрет на въезд в США из ряда стран

Действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым отменяются ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Трамп постановил, что исполнительные указы о приостановке въезда в США из ряда стран прекращают свое действие 26 января. «Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США», — говорится в тексте документа.

При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, так как эти страны отказались сотрудничать в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении COVID-19, отмечается в указе.

Трамп подписал указ за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки заявила, что Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд. «С учетом усугубления ситуации с пандемией и появления по всему миру новых, более заразных штаммов вируса сейчас не время снимать ограничения на международные путешествия. Исходя из рекомендаций наших специалистов в области здравоохранения, администрация Байдена не планирует снимать эти ограничения 26 января», — написала Псаки в Twitter.

По ее словам, команда Байдена рассчитывает ужесточить санитарные меры касательно международных перемещений, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Трамп начал вводить ограничения на въезд в США из разных государств в начале прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка COVID-19. Сперва запрет на въезд иностранных граждан был наложен на тех, кто прибывает из Китая, затем под ограничения попал Иран. В марте глава государства ограничил въезд в страну для тех, кто побывал или проживает на территории государств Шенгенской зоны. Позднее он распространил запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. Граждане США, побывавшие в этих странах, могут вернуться на родину после прохождения медицинского осмотра.