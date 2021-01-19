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Люди видят, что власть врет, а Медведчук борется с правительством за их права, – Невядомский

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Люди видят, что власть врет, а Медведчук борется с правительством за их права, – Невядомский

Ситуация, когда оппозиционный политик выполняет функции президента и правительства в одном лице, выглядит достаточно абсурдной. Но по сути председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уже является народным президентом. Люди прекрасно видят, кто им врет с телевизионных экранов, а кто борется за то, чтобы не нарушались элементарные права украинцев. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил президент общественной организации «Всеукраинская асоциация судей в отставке» Денис Невядомский.

Он отметил, что тарифные протесты — это признак того, что власть довела людей до крайности.

«Две самые главные беды украинцев — это бедность и отсутствие справедливости. И против этих двух бед люди выходят на улицы. Их никто не собирает, нет партийных флагов. Люди находятся на грани. Политика сегодняшней власти довела их до крайности. Они находятся в долговых ямах, и они понимают, что если сегодня они свои права не отстоят, то завтра они останутся без пропитания, без жилья, без какого-то достойного уровня жизни», — сказал эксперт.

По его мнению, Зеленского и его команду люди уже не воспринимают как власть. А Виктора Медведчука можно назвать народным президентом, так как именно он борется с правительством за права украинцев.

«Виктор Медведчук абсолютно верные вещи сказал. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что фактически он является народным президентом. Он договаривается о вакцине, беспокоится о здоровье граждан. Он договаривается об обмене и освобождении украинских граждан, находящихся в плену. Он занимается тем, чтобы Украина получила скидку на газ. Он борется с действующей властью за достойные тарифы. Это не нормальная ситуация, когда оппозиционный политик выполняет обязанности президента и правительства», — подчеркнул Невядомский.

Также он добавил, что если в ближайшее время президент и правительство не прекратят манипуляции с тарифными качелями, ситуация достигнет критической точки, и власть просто снесут.

«Люди выходят против бедности и несправедливости, они чувствуют, что их обманывают. Власть придумала какую-то схему, и по этой схеме они какие-то копейки сбрасывают. Люди понимают, что это обман. Против обмана будут выходить. Будут разные отраслевые майданы, будут разные отраслевые протесты. Что-то будет связано с тарифами, что-то будет связано со здравоохранением, что-то будет связано с безработицей, что-то будет связано с бизнесом, с ФОПами. И конечно, есть такая опасность, что уровень протестов достигнет такой критической точки, что произойдет цепная реакция. Эту власть просто снесут», — сказал в заключение Денис Невядомский.

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Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что снижение цены на газ для населения с 1 февраля 2021 года — это циничная и лживая манипуляция власти.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Денис Невядомский
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