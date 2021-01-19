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Медведчук еще два года назад договорился об адекватной цене за газ, но власти это не нужно, – Чугаенко

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Медведчук еще два года назад договорился об адекватной цене за газ, но власти это не нужно, – Чугаенко

Украинская власть ничего не сделала для того, чтобы реально снизить тарифы на коммунальные услуги для населения. Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук еще два года назад договорился о снижении на четверть цены на газ для Украины. Но Президенту и правительству это не выгодно, им нужно и дальше повышать тарифы. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила медиаэксперт Татьяна Чугаенко.

Она подчеркнула, что люди физически не в состоянии оплатить нынешние тарифы, поэтому задолженность и дальше будет расти.

«Конечно олигархи, они ставят цену такую, какую им нужна, которая им выгодна. Другой вопрос, будут ли люди платить. Мы уже говорили с вами о задолженности, конечно же эта задолженность будет и дальше расти. Виктор Медведчук, глава Политсовета ОПЗЖ, вы его цитировали уже, он еще в 2019 году договорился с Россией о том, чтобы снизить цену на газ на 25%. Наша власть ничего не сделала для того чтобы действительно так было. Вместо этого мы платим непонятно какую цену и дальше эти цены повышаются», — сказала медиаэксперт.

При этом она напомнила Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях снизить тарифы на коммунальные услуги.

«Его обещание предвыборное — что тарифы будут снижены. Будучи Президентом он тоже об этом говорил. Помните: „наша команда придумала план“, и так далее. Где этот план? Где эта команда?» — резюмировала Татьяна Чугаенко.

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Ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что правительство, которое цинично обманывает своих граждан, должно быть отправлено в отставку.

Политик отметил, что реализуя в Украине преступные формулы для грабежа населения, такие как «Дюссельдорф+» или «Роттердам+», власть забывает, что уровень минимальной заработной платы в западных странах более чем в десять раз превышает отечественный, впрочем, как и уровень доходов граждан в целом.

Виктор Медведчук, цена на газ
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Комментарии (1)
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Гость
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fsdfas fasfa
fsdfas fasfa 17 минут назад

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