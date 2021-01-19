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Из-за провала с вакцинацией мы вскоре увидим серьезное падение рейтинга Зеленского и «слуг», - Кутуев

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Из-за провала с вакцинацией мы вскоре увидим серьезное падение рейтинга Зеленского и «слуг», - Кутуев

Провал вакцинации — это неудачный crash test для Зеленского и власти в целом. Так доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев прокомментировал в Facebook ситуацию с вакцинацией в Украине.

«Власть Украины, которая сама сейчас не в состоянии разработать вакцину, в то же время отказывается от возможности получить вакцину / технологии ее производства в РФ. А страны Запада вакцины не дают и не продают, ведь самим не хватает. И провал вакцинации — это также новый crash test для Зеленского и „слуг народа“, ведь рядовой гражданин видит, что оппозиционный политик Виктор Медведчук сделал для защиты его самого и миллионов простых украинцев от коронавируса больше, чем власть», — написал доктор социологических наук.

По словам Кутуева, в то время как председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным о передаче Украине технологии производства вакцины, власть во главе с Зеленским не сделала вообще ничего.

«Медведчук имеет право записать в свой актив договоренности с руководством РФ о передаче технологии и сырья для производства (вакцины. — Ред.) на харьковском заводе „Биолек“. А Зеленский, Шмыгаль, Разумков и компания могут записать себе в актив... аж ничего. Власть, которая взяла на себя ответственность за Украину, когда дошло до дела, демонстрирует... безответственность», — констатировал профессор.

В связи с этим, Кутуев спрогнозировал, что из-за провала с вакцинацией украинцев от коронавируса рейтинг Зеленского вскоре резко пойдет вниз.

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«Поэтому прогнозирую, что после января-февраля мы увидим еще одно серьезное падение рейтинга Зеленского (и, конечно, „слуг народа“, которых без рейтинга Зеленского вообще не существует), как это было после голосования за продажу земли и провала на местных выборах», — подчеркнул социолог.

«Это выглядит как своеобразное второе издание политики Троцкого на переговорах в Брест-Литовске: „ни войны, ни мира“. Украина сама не разработала вакцину; энергично не пробивается в очереди стран, которые стоят за вакциной и отказывается от вакцины „Спутник V“. Что же в остатке? Разве что молчание, по рецепту Гамлета», — заключил доктор социологических наук, профессор НТТУ КПИ Павел Кутуев.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Павел Кутуев
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Комментарии (1)
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Гость
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fsdfas fasfa
fsdfas fasfa 17 минут назад

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