«Газпром» намерен все-таки достроить «Северный поток — 2»

Российский «Газпром» намерен достроить «Северный поток — 2» несмотря на сильное санкционное давление на проект. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на топ-менеджера концерна.
«Я могу подтвердить, что «Газпром» намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», — говорится в сообщении.
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон планирует 19 января ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуны» и компании «КВТ-Рус» — его владельца. По данным издания, американские власти также предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
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