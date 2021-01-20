Минздрав ведет переговоры о закупке вакцин от COVID-19 в Индии

Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

«На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем — компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину „Нововакс“ и имеет возможность производить вакцину компании „Астразенека“ на данный момент», — сказал он в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования в среду, передает Интерфакс-Украина.

Вместе тем Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.

Ранее нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова со ссылкой на госпредприятие «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) сообщила, что оно вело переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с индийской компанией Serum Institute, однако Министерство здравоохранения приостановило переговоры с этим производителем.