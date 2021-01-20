Из ОРДЛО Украине передадут 9 человек

Со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«В СИЗО в Луганске уже доставлены три человека, готовятся к передаче, в Донецком следственном изоляторе — шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, делают опрятный вид. Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту „Луганск -Донецк — Ростов-на-Дону — Минск — Киев“. То есть мы в ожидании», — приводит слова Денисовой в ходе брифинга на КПВВ «Золотое» пресс-служба омбудсмена.
В то же время Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они — граждане Украины.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.
Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, «возвращение» в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.
«Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные „органы“ готовят к „возвращению“, а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины», — написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.
Арестович также подчеркнул, что украинская ТКГ рассматривает намерение ОРДЛО заявление, «как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь — как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины». «Ни родственные связи, ни статус народного депутата, не является основанием для манипулирования статусом „гражданина Украины“, а тем более — принудительным перемещением наших куда-либо, в фактическом взаимодействии с государственной властью страны-оккупанта», — отметил Арестович.
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