Слова Денисовой про освобождение девяти граждан Украины – это провокация СБУ, – Гаврилова

Освобождение девяти граждан Украины, о которых заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, не что иное, как провокация Службы безопасности Украины. Об этом заявила политический обозреватель Ирина Гаврилова.
«Некто Денисова заявила, что якобы ожидает освобождение девяти человек из ОРДЛО. Это полная чушь. Денисова как шестерка у СБУ начинает продуцировать бредни, которые даже на заборе не пишут», — сказала она.
По ее словам, цель у этого «заявления» одна — сорвать освобождение, которое инициировало ОРДЛО, лишь бы досадить Медведчуку.
«До чего дошла власть, и так называемый уполномоченный по правам человека, если выполняет роль провокатора СБУ. Неуважаемая Денисова. Вам прямым текстом сказали, куда вам идти. Так идите. И не оглядывайтесь», — добавила Гаврилова.
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