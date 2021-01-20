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В МИДе во главе с Кулебой сами признали, что у них нет никаких достижений в деле выполнения Минских соглашений, - Чугаенко

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В МИДе во главе с Кулебой сами признали, что у них нет никаких достижений в деле выполнения Минских соглашений, - Чугаенко

В украинском МИДе во главе с Дмитрием Кулебой совершили «оговорку по Фрейду», сознавшись, что спустя год после встречи в «нормандском формате» в Париже у власти, возглавляемой Зеленским, нет никаких достижений. Так политический эксперт Татьяна Чугаенко прокомментировала в Facebook заявление МИД Украины, в котором освобождение людей из ОРДЛО при посредничестве оппозиционного политика Виктора Медведчука назвали «ударом» по «нормандскому формату».

«Наш МИД / самый гуманный МИД в мире — ура! — продолжает выдавать „оговорки по Фрейду“. Нормальные люди, когда освобождают пленных, помогают обездоленным, кормят голодных etc, реагируют на это с теплотой. Но не украинские дипломаты, конечно. Для этого они даже оторвались от вылизывания Байдена, ибо написать гадости по поводу освобождения удерживаемых в Донбассе украинцев — это святое», — поделилась своим мнением эксперт.

Чугаенко уверена, что, если освобождение людей, как того требуют Минские соглашения, — это для украинской власти «удар», значит с позицией официального Киева что-то не так.

«У Кулебы в данной связи вообще истерика. В МИДе разродились заявлением о том, что решение ОРДЛО при посредничестве Виктора Медведчука освободить группу людей «є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб», — отметила она.

«Странные люди, конечно. Называют себя патриотами, но освобождением из тюрьмы наших соотечественников они недовольны. Явно что-то не так с позицией украинской власти, если освобождение людей они называют ударом по „нормандскому формату“ и Трёхсторонней контактной группе. Интересно, в чём они этот удар видят?» — поинтересовалась Чугаенко.

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По ее словам, МИД во главе с Кулебой сами признали, что год спустя после встречи в Париже в составе Макрон-Меркель-Путин-Зеленский у власти нет никаких достижений по выполнению взятых на себя обязательств.

«Целый год после переговоров в Париже власть бодро рапортовала о том, как они выполняют все свои обязательства. И тут вдруг в ОРДЛО обещают освободить людей. Граждан Украины. И в МИДе начинают истеричить. И таким образом МИДовские во главе с Кулебой, сами того, наверное, не желая, признают, что нет у них никаких достижений. Потому что какие могут быть достижения, если от новости об освобождении украинцев наши дипломатические «лёлики» начинают вопить: «Шеф, всё пропало!» — заключила политический эксперт Татьяна Чугаенко.

Виктор Медведчук, Дмитрий Кулеба
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