В Украине за сутки 5 583 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 583 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело — 13 981 человек, умер 241 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 января 2021 года. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 811 человек; летальных случаев — 241; выздоровело — 13 981 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования COVID-19, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания COVID-19, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 177 621 человек, 21 499 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 914 730 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.