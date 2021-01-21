Впервые с начала года за сутки от COVID в РФ умерло более 600 человек

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерло 612 человек, что стало максимальным показателем с начала 2021 года, следует из данных местного оперативного штаба.
Наибольшее число жертв COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, где от болезни умерло 79 человек.
Сразу после нового года смертность от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, заметно снизилась. Если 30 декабря было объявлено о гибели 599 человек, а 31-го — о смерти 593 россиян, то уже 2 января число жертв болезни сократилось до 447. В некоторых регионах, согласно официальной статистике, от COVID-19 на протяжении новогодних праздников вообще никто не умирал.
Однако с окончанием праздников число смертей вновь начало расти. 19 января штаб отчитался о том, что от COVID-19 за сутки скончалось 586 человек (на 115 больше, чем днем ранее). На следующий день число жертв увеличилось до 597, а в четверг, 21 января, превысило 600.
Абсолютный рекорд по числу смертей от COVID-19 был зафиксирован в России 24 декабря, когда было объявлено о том, что за предыдущие сутки от болезни скончались 635 человек.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России от болезни умерло, по данным оперативного штаба, 67 832 человека.
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