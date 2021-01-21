Коцаба: Для власти – как нож в печень рост популярности Медведчука и его партии

Как человек, отсидевший ни за что, ни про что в СИЗО 524 дня, я бы тоже подписался бы под обращением деятелей культуры Украины к Виктору Медведчуку с просьбой посодействовать возвращению украинских граждан, которых удерживают на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил журналист Руслан Коцаба.

«Письмо — это хорошо, но это должно быть политикой власти, ведь Медведчук — это оппозиция. Просто он делает то, что должна делать власть... В этом и проблема: Медведчук делает гуманное дело, но включилась «ревность» Президента: «Только для меня это может быть темой (вопрос возвращения удерживаемых. — Ред.). Медведчук делает богоугодное дело, а власть хочет на этом только пиариться. Но пиар здесь не нужен, необходимо просто обменять „всех на всех“, потому что это — конкретный пункт Минских соглашений», — убежден журналист.

Также Коцаба отмечает тот факт, что оппозиция в вопросах достижения мира на Донбассе сейчас делает то, что должна делать действующая власть.

«Получается, что оппозиция делает то, что хотят простые люди, а власть, которую люди избирают, идет против того, что обещала. Зеленский заходил во власть как „президент мира“, а сейчас, по сути, — представитель „партии войны“, Порошенко № 2», — говорит эксперт.

Касаемо растущей поддержки украинцами популярности оппозиционных сил, включая ОПЗЖ и лично Виктора Медведчука, журналист указал на то, что высокие рейтинги украинских оппозиционеров вызывают сильное недовольство у действующей власти.

«Виктор Медведчук лишь для одной части общества одиозный, однако для других является авторитетом и это показали выборы и в Верховную Раду, и в местные советы. И власти это — как нож в печень, власть это не приемлет», — заключил Руслан Коцаба.

Напомним, ряд деятелей культуры Украины обратились к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с просьбой посодействовать возвращению украинских граждан, удерживаемых в зоне конфликта на Донбассе, на родину.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: ОПЗЖ вытесняет «Слугу народа» с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.

«Разочарование политикой Президента и монобольшинства нарастает. И чем больше власть откладывает выборы в Раду, тем оглушительнее будет ее поражение на них. Поражение властной команды, которая получила от Украинского народа беспрецедентный мандант на перемены, — это результат глубоко ущербной, националистической политики и провального курса в экономике и социальной сфере», — сказал политик.

В свою очередь, народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Солод, комментируя проект закона «О государственной политике переходного периода», отметил, что этот документ не просто противоречит Минским соглашениям и договоренностям «Нормандской четверки».

«В случае его принятия о перспективе мирного политического урегулирования конфликта на Донбассе можно будет забыть на многие годы. Подчеркну, что вместо того, чтобы плодить подобные „законопроекты-пустышки“, власть должна заняться своими прямыми обязанностями — возвращать мир по уже ранее согласованной с международными партнерами „дорожной карте“, защищать национальные интересы, а не действовать по указке иностранных кредиторов», — заявил Юрий Солод.