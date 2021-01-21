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Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Баканову с просьбой оказать содействие в освобождении украинских граждан

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Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Баканову с просьбой оказать содействие в освобождении украинских граждан

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции Украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», – отметил политик.

Также Виктор Медведчук сообщил, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители ОРДО Н. Ю. Никонорова и ОРЛО В. Н. Дейнего.

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Представители ОРДО и ОРЛО, руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, а также тем обстоятельством, что Виктор Медведчук в рамках работы гуманитарной подгруппы всегда проявлял себя как добросовестный и принципиальный переговорщик, приняли решение передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В письме Медведчуку предлагается вывести на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Майорск» граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну. Осуществить это можно начиная с 20 января 2021 года.

Виктор Медведчук, ОРДЛО, Иван Баканов
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