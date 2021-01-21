Еuronews: Официальный Киев игнорирует призывы Медведчука как можно скорее запустить в Украине производство вакцины от COVID-19

Украинское правительство по политическим мотивам лишает своих граждан возможности защититься от коронавируса и всячески препятствует председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку в организации производства российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет итальянская редакция интернет-издания Еuronews.
На сайте отмечается, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» готова к производству вакцины и ждет, когда правительство решит свою дилемму.
«Недавно лаборатория „Биолек“ в Харькове обратилась к правительству с просьбой протестировать, производить и распространять в Украине вакцину „Спутник V“, разработанную в России», — пишет Еuronews.
В издании подчеркивают, что правительство ведет себя сдержанно, так как стоит перед дилеммой: необходимо ввозить вакцину, произведенную государством, с которым якобы оно находится в состоянии войны.
Также на сайте отмечается, что единственный, кто поддерживает интересы лаборатории «Биолек», — это лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук, который ранее договорился с российской стороной о передаче Украине технологии по производству вакцины.
Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний день у Украины есть возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса: «Россия готова передать нам технологию производства своей вакцины „Спутник V“, а в Украине имеется предприятие, которое может быстро наладить производство вакцины не только для собственного населения, но и на экспорт».
Народный депутат Украины отметил, что для этого нужна только политическая воля власти.
«Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», — подчеркнул Медведчук.
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