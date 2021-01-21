Блогер назвал имена людей, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

Как известно ОРДЛО предложили в одностороннем порядке освободить ряд граждан Украины и передать их Киеву при посредничестве Виктора Медведчука.

Блогер Сергей Розенбаум на своей странце в Фейсбук соообщил имена этих людей.

«Это четыре женщины, которые удерживаются под стражей в Донецке и Луганске, кто больше года, а кто и больше трех лет. Всех обвиняют в „госизмене“ или „шпионаже“ в пользу Украины.

Если не Медведчук — им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10.

И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез.

„Зелёные“, где ваша совесть?

Наталья Стаценко

1978 г.р.

Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года

Обвиняется — в шпионаже в пользу Украины.

Светлана Довгаль

1973 г.р.

Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года

Обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

Наталья Савченко

1963 г.р.

Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года

Обвиняется в госизмене. Срок — 14 лет

Екатерина Котенко

1990 г.р.,

Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года

Обвиняется в „госизмене и шпионаже в пользу Украины“. Срок 12 лет», — написал он.