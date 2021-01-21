Блогер назвал имена людей, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

Как известно ОРДЛО предложили в одностороннем порядке освободить ряд граждан Украины и передать их Киеву при посредничестве Виктора Медведчука.
Блогер Сергей Розенбаум на своей странце в Фейсбук соообщил имена этих людей.
«Это четыре женщины, которые удерживаются под стражей в Донецке и Луганске, кто больше года, а кто и больше трех лет. Всех обвиняют в „госизмене“ или „шпионаже“ в пользу Украины.
Если не Медведчук — им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10.
И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез.
„Зелёные“, где ваша совесть?
Наталья Стаценко
1978 г.р.
Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года
Обвиняется — в шпионаже в пользу Украины.
Светлана Довгаль
1973 г.р.
Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года
Обвиняется в шпионаже в пользу Украины.
Наталья Савченко
1963 г.р.
Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года
Обвиняется в госизмене. Срок — 14 лет
Екатерина Котенко
1990 г.р.,
Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года
Обвиняется в „госизмене и шпионаже в пользу Украины“. Срок 12 лет», — написал он.
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