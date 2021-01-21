Войти
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
позиция
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию
резонанс
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Украинская власть боится российской вакцины и Медведчука больше чем коронавируса, – ирландская газета The Irish Times

614
Украинская власть боится российской вакцины и Медведчука больше чем коронавируса, – ирландская газета The Irish Times

У украинской власти закончились аргументы для оправдания категорического нежелания ни закупать, ни производить российскую вакцину «Спутник V». Поэтому Киев поспешил призвать на помощь Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, попросив продвинуть Украину немного вперед в очереди на получение вакцины от COVID-19. Что, по мнению руководства Украины, поможет избавиться от нападок председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктора Медведчука и других сторонников российского препарата. Об этом говорится в статье ведущей ирландской газеты The Irish Times.

«Киев обращается за помощью к западным союзникам, чтобы обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса, поскольку оппозиционные политики в Украине настаивают на том, чтобы вакцина закупалась у России», — пишет издание.

Автор статьи уточняет, что пока Украина изо всех сил пытается получить вакцину от западных производителей, лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук призывает начать производство российской вакцины «Спутник V».

«Кремль заявил „Спутник V“ как первую в мире зарегистрированную вакцину против коронавируса в августе прошлого года, когда российские регулирующие органы одобрили ее еще до начала испытаний третьей фазы, а разработчики говорят, что она более чем на 90 процентов эффективна и значительно дешевле, чем у американских конкурентов», — отмечает ирландская газета.

Читайте также: Журнал Time поместил на обложку погром в Овальном кабинете

По мнению издания, основная причина нежелания украинской власти принимать помощь от России — подозрения, что Кремль хочет использовать эту проблему для дискредитации Киева. В частности, это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «пропагандистские возможности „Спутник V“ намного превосходят его реальные возможности и эффективность».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.

Виктор Медведчук, вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Настроения в обществе: холодный душ для «зеленских» и победа политических реалистов

Разрыв между прагматиками и барыгами будет только увеличиваться. И очень скоро бывший клоун Зеленский станет не просто «разочарованием 2020 года», а «мастером спорта» в номинации «Как быстро обмануть надежды миллионов». И будет еще хорошо, если «зеленские» не превратятся в абсолютный электоральный ноль вроде Яценюка, а будут уныло барахтаться на одном уровне с сегодняшними политическими неудачниками.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Как неуязвимый экс-мэр управляет незаконной застройкой Ирпеня

Еще не так давно Ирпень был одним из самых уютных городов в Украине – находясь всего в 20 км от Киева, столичный спутник терялся в лесах, а дома местных жителей утопали среди вековых сосен. Долгое время Ирпень был местом культурного паломничества и островком вдохновения для советской и украинской интеллигенции – отдохнуть на дачи под Киевом приезжали писатели и музыканты со всего Союза. Именно этот городок стал некогда прототипом сказочного Цветочного города, где жил Незнайка и его друзья. Чтобы уничтожить легендарный Ирпень, которым восторгались классики мировой литературы, и превратить его в бетонные джунгли, экс-мэру Владимиру Карплюку понадобилось всего шесть лет.
Крис Гильбо
Крис Гильбо
предприниматель, маркетолог

Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016