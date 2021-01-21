«Укрзализныця» купила за год 28 пассажирских вагонов

В 2020 году «Укрзализныця» купила за собственные средства 28 пассажирских вагонов, 1406 — обновила различными видами ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени — 439, а в депо железнодорожники отремонтировали 954 единицы.

В частности, во время капитально-восстановительного ремонта вагоны полностью обновляются: устанавливаются новые кузов, крышные кондиционеры, окна, системы контроля электрооборудования пассажирского вагона, обустраиваются биотуалеты», — говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что в 2021 году государство впервые инвестирует в развитие пассажирских железнодорожных перевозок, в частности в приобретение пассажирских вагонов.