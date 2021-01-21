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Байден хочет продлить договор СНВ-3 на пять лет

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Байден хочет продлить договор СНВ-3 на пять лет

Президент США Джо Байден планирует добиваться продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщает The Washington Post ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«В работе с Россией мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные поступки, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — сказал собеседник газеты.

Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. В соответствии с соглашением, участники сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

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Соглашение истекает 5 февраля, и администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла, что в нынешнем виде оно не соответствует американским интересам. Республиканец настаивал на выработке нового документа с участием Китая. При этом в Вашингтоне допускали возможность продления соглашения, но выдвигали дополнительные условия, которые, в частности, касались режима верификации. В свою очередь, российская сторона предложила продлить договор без каких-либо условий.

Джо Байден, СНВ-3
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