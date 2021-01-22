В Украине за сутки 5 348 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 348 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело — 14 239 человек, умер 163 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали — 1900 человек, летальных случаев — 163, выздоровели — 14 239 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования Covid-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания Covid-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания Covid-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 182 969 человек, 21 662 человек — умерли от Covid-19, выздоровели — 928 969 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.