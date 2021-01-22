Pfizer договорилась с ВОЗ о поставке вакцины в бедные страны

Компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении своей вакцины для программы COVAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.

Программа COVAX создана для равного распределения вакцин от коронавируса между странами. В ее рамках планируется распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем доходов с февраля.

По данным Reuters, стороны официально объявят о сделке в пятницу, 22 января. По словам источников, предоставленная партия будет небольшой. Она предназначена для медицинских работников в странах с низкими доходами.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech 21 декабря. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Координировать действия для распространения вакцины договорились Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария.

Однако c середины января страны ЕС стали жаловаться на проблемы с поставкой данного препарата. В компании объяснили задержки реорганизацией производства.