Pfizer договорилась с ВОЗ о поставке вакцины в бедные страны

Компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении своей вакцины для программы COVAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.
Программа COVAX создана для равного распределения вакцин от коронавируса между странами. В ее рамках планируется распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем доходов с февраля.
По данным Reuters, стороны официально объявят о сделке в пятницу, 22 января. По словам источников, предоставленная партия будет небольшой. Она предназначена для медицинских работников в странах с низкими доходами.
Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech 21 декабря. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Координировать действия для распространения вакцины договорились Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария.
Однако c середины января страны ЕС стали жаловаться на проблемы с поставкой данного препарата. В компании объяснили задержки реорганизацией производства.
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