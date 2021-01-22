Медведчук везет украинцев из ОРДЛО через КПВВ, но Кравчуку приснился самолет, - блогер

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов заявил, что процесс освобождения четырех украинок из ОРДЛО заблокирован, и что самолет не вылетел. Однако, на самом деле, Медведчук и не собирался возвращать украинок через Ростов и Минск. Лидер ОПЗЖ подал заявку на прохождение ими КПВВ Майорск. Об этом на сайте Корреспондент пишет блогер Кирилл Киквидзе.
«Вчера глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов похвастался, что СБУ заблокировала процесс освобождения четырех украинок из ОРДЛО
„Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел“, — порадовался Кравчук.
Понятно, что нести ахинею Кравчуку посоветовали в его нынешние хозяева из СБУ и ОП, или другие зеленые человечки из закромов его старческого разума, ведь на самом деле Медведчук и не собирался возвращать украинок через Ростов и Минск. Лидер ОПЗЖ подал заявку на прохождение ими КПВВ Майорск. Это вопрос логистики — проще и быстрее.
Потому или Кравчук вообще не в курсе происходящего, или же он просто отрабатывает поручения властей, которые уже неделю пытаются сорвать процесс освобождения украинок. В любом случае, это не красит первого президента, который на закате карьеры выставляет себя в дурном свете. Быть марионеткой никогда не было почетно, а быть марионеткой тех, кто нынче называется украинской властью, и вовсе позорно», — отмечает блогер.
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