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Нимченко: ОПЗЖ требует привлечь к ответственности всех чиновников, причастных к тарифному геноциду

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Нимченко: ОПЗЖ требует привлечь к ответственности всех чиновников, причастных к тарифному геноциду

В День соборности Украины жители Черкасчины были вынуждены перекрыть движение транспорта по трассе Днепр — Киев вблизи Золотоноши, чтобы хоть таким образом достучаться до власти — потребовать прекращения тарифного геноцида. Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» полностью поддерживает это требование украинцев, поэтому обеспечивает правовое сопровождение и содействует проведению акции. Об этом заявил председатель Черкасской региональной организации ОПЗЖ,народный депутат Украины Василий Нимченко.

«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ разделяет тревогу громад, общественных организаций и депутатского корпуса Черкасчины от Чигирина, Умани, Смелы, Чернобая, Ирклиева, Драбова и поэтому поддерживает черкасчан, обеспечивает правовое сопровождение и содействует проведению акции граждан, которые, требуя прекращения тарифного геноцида, в 10:00 ограничили движение транспорта по трассе Днепр — Киев вблизи Золотоноши — в районе Красногорского монастыря», — сообщил парламентарий.

Он подчеркнул, что, беспрекословно выполняя требования МВФ и повышая тарифы, украинская власть толкает свой народ за черту бедности.

«В День соборности Украины, в день единства страны люди вынуждены выходить на улицы, чтобы достучаться до правительства и быть услышанными властью. Той самой властью, которая ради выполнения „хотелок“ МВФ повышает тарифы на услуги ЖКХ, тем самым обрекая граждан на выживание. В условиях пандемии COVID-19, когда еще больше снижаются социальные стандарты, когда остановлены промышленные предприятия и растет уровень безработицы, многие украинцы уже просто не имеют средств к существованию, однако власть продолжает свою грабительскую политику», — отметил народный депутат.

Также Василий Нимченко заявил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» от имени народа требует, чтобы Президент и правительство на законодательном уровне установили оправданные тарифы на услуги ЖКХ.

«Народ требует реализации своего конституционного права на участие в управлении государственными делами. Обращаемся к Президенту Украины, правительству и законодательному органу власти с требованием прекратить тарифный геноцид граждан Украины. Вынуждены просить и даже требовать на законодательном уровне установить оправданные тарифы и контролировать ценообразование в сфере ЖКХ. Требуем привлечь к ответственности всех чиновников, представителей институтов власти, причастных к „тарифному“ ограблению народа, за злоупотребление должностными полномочиями», — подчеркнул парламентарий, напомнив, что нормы статей 3 и 48 Конституции Украины, согласно которым жизнь и здоровье, честь и достоинство человека признаются наивысшей социальной ценностью и каждый гражданин Украины имеет право на достаточный жизненный уровень, должны неукоснительно выполняться.

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В заключение политик отметил, что ОПЗЖ и в дальнейшем будет отстаивать законные права украинцев и следить, чтобы они соблюдались.

«Требования общественных организаций и представителей „Оппозиционной платформы — За жизнь“ являются конституционными, и наша политическая сила будет отстаивать законные права каждого гражданина Украины», — резюмировал Василий Нимченко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что тарифный геноцид в Украине должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку.

тарифы ЖКХ, ОПЗЖ, Василий Нимченко
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