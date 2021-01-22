Войти
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
позиция
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию
резонанс
СМИ сообщили о желании Трампа создать новую партию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Приказ Кравчуку срывать освобождение украинок при посредничестве Медведчука спустили из Офиса Зеленского, - Василевский

105
Приказ Кравчуку срывать освобождение украинок при посредничестве Медведчука спустили из Офиса Зеленского, - Василевский

Кравчук срывает освобождение украинок из ОРДЛО по поручению Зеленского. Так политический обозреватель Евгений Василевский в Facebook прокомментировал срыв освобождения четырех женщин, которых руководители ОРДЛО пообещали передать на подконтрольную территорию Украины при посредничестве главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Василевский написал, что украинские власти, особенно глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, саботируют возвращение украинок из ОРДЛО.

«Из ОРДЛО в Украину до сих пор не вернулись четыре украинки. Ранее власти республик в одностороннем порядке передали их главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Однако после этого украинские власти всю неделю саботируют этот возврат. Особенно старается глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Сначала он потребовал от ОРДЛО не отдавать пленных Медведчуку. А затем, когда в Донецке и Луганске не обратили на его слова никакого внимания, СБУ запретила Медведчуку вылетать из Украины», — сообщил журналист.

Василевский подчеркнул, что приказ Кравчуку на участие в спецоперации против Медведчука «был спущен с самого верха», т. е. из Офиса президента Зеленского.

«Очевидно, что эти старания старого маразматика — не его инициатива. Его участие в этой спецоперации против Медведчука СБУ говорит о том, что указ на это был спущен с самого верха. Президент Зеленский очень болезненно воспринимает любую активность Медведчука, а потому готов даже ценой судеб граждан Украины сорвать освобождение четырех человек. Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ Майорск, но она до сих пор не утверждена. Украинки не могут вернуться в Украину, поскольку власть блокирует их возвращение», — пояснил журналист.

«А Кравчук при этом на телевидении на всю страну заявляет, что лично сорвал освобождение украинок. Кто дал ему такое право? Из-за этого дурака, а других слов нет, четыре украинские женщины продолжают сидеть в тюрьме», — добавил он.

Читайте также: В законопроекте о переходном периоде на Донбассе не будет термина коллаборант

При этом Василевский уточнил, что Кравчука в ТКГ назначил президент, поэтому именно Зеленский несет ответственность за срыв освобождения людей из ОРДЛО.

«А кто ему дал такую команду? Кто назначил его в Трехстороннюю контактную группу? Лично президент Зеленский. Позор», — с возмущением сделал вывод политический обозреватель Евгений Василевский.

Виктор Медведчук, ОРДЛО, Офис президента
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

«А Шапокляк против!» Когда точка зрения зависит от места сидения

Миллионы простых украинцев смотрят телевизор, видят, что людей удалось освободить благодаря Медведчуку и задумывается «А чем у нас занимается президент, обещавший мир на Донбассе во время выборов? Где результаты?» А затем видит по телевизору сюжеты, что на Донбассе снайпер застрелил бойца ВСУ и понимает, что все осталось точно так же, как и при Порошенко. Не говоря уже о том, что Минские соглашения не выполняются - точно так же, как и при Порошенко.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Настроения в обществе: холодный душ для «зеленских» и победа политических реалистов

Разрыв между прагматиками и барыгами будет только увеличиваться. И очень скоро бывший клоун Зеленский станет не просто «разочарованием 2020 года», а «мастером спорта» в номинации «Как быстро обмануть надежды миллионов». И будет еще хорошо, если «зеленские» не превратятся в абсолютный электоральный ноль вроде Яценюка, а будут уныло барахтаться на одном уровне с сегодняшними политическими неудачниками.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Как неуязвимый экс-мэр управляет незаконной застройкой Ирпеня

Еще не так давно Ирпень был одним из самых уютных городов в Украине – находясь всего в 20 км от Киева, столичный спутник терялся в лесах, а дома местных жителей утопали среди вековых сосен. Долгое время Ирпень был местом культурного паломничества и островком вдохновения для советской и украинской интеллигенции – отдохнуть на дачи под Киевом приезжали писатели и музыканты со всего Союза. Именно этот городок стал некогда прототипом сказочного Цветочного города, где жил Незнайка и его друзья. Чтобы уничтожить легендарный Ирпень, которым восторгались классики мировой литературы, и превратить его в бетонные джунгли, экс-мэру Владимиру Карплюку понадобилось всего шесть лет.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016