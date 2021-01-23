В Украине за сутки 4 928 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 928 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело — 13 138 человек, умерло 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 862 человека; летальных случаев — 116; выздоровело — 13 138 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования Covid-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания Covid-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 187 897 человек, 21 778 человек — умерли от Covid-19, выздоровели — 942 107 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.