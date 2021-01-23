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В страхе перед Медведчуком «зеленые» не придумали ничего лучше, как возродить традиции «железного занавеса», - Зубченко

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В страхе перед Медведчуком «зеленые» не придумали ничего лучше, как возродить традиции «железного занавеса», - Зубченко

Информация о готовности руководства непризнанных республик отдать одному из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку четырех женщин из числа удерживаемых лиц вызвала в окружении президента дикую злость. Об этом в своей статье под названием «Кравчучка» для Зеленского» пишет политический публицист Александр Зубченко.

«Как так? Ведь главный миф заключается в том, что только Зеленский якобы является «главным миротворцем» нации и только он должен со скорбно-веселым лицом встречать самолеты с «украинскими заложниками, вырванными из плена боевиков». Именно на этом «кейсе» бывший комик собирался активно пиариться, чтобы подтянуть и свой рейтинг, и рейтинг партии «слуг», которая уже утратила лидерство в общенациональном масштабе и плетется в хвосте «Оппозиционной платформы», - поясняет публицист.

Именно поэтому, подчеркивает Зубченко, власть запретила перелеты самолету Медведчука, чтобы оппозиционный политик не мог доставить освобожденных на территорию Украины.

«И что делает Офис президента? Выпускает на информационную арену проверенного маразмом игрока - главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Не приходя в сознание, Кравчук радостно (!) объявил, что «процесс передачи части украинских граждан Виктору Медведчуку остановлен», а «самолет, который должен был доставить этих людей через Минск, не вылетел». А знаете почему? Да потому что, по версии человека, которого в принципе и показывать по телевизору нельзя в связи с декоммунизацией, «не понятно, кто летит в самолете», - отмечает автор.

«Понимаете: «не понятно, кто летит»? Они «не внесены в соответствующий реестр», «никто не знает, есть ли у них паспорта». По логике Кравчука - а это также и логике ОП, потому что его назначил лично Зеленский - как будто речь идет о неких террористах, а не украинских гражданах, заботой о которых так «переймається» в последнее время президент. Только он вправе осуществлять обмен, поскольку олицетворяет собой высшую справедливость. И когда Зеленский участвует в обмене, потенциальные террористы автоматически превращаются в героев Украины», - иронизирует публицист.

По мнению Зубченко, запрет на перелет самолета Медведчука означает, что власть возродила традиции «железного занавеса».

«Даже во времена Порошенко такого не было, что лишь подтверждает общеизвестный факт: пианист «без рук» уже начинает превосходить своего учителя. Власти просто нечего противопоставить инициативе одного из лидеров «Оппозиционной платформы», кроме тупого «не пущать и запретить». «Зеленые» видят результаты социологических опросов, в том числе и закрытых, понимают, что ничего не могут сделать с ростом популярности оппозиции и начинают истерить. Отсюда и запреты, подозрения в причастности удерживаемых лиц к терроризму и прочая ерунда», - раскрывает подноготную публицист.

Зубченко напоминает, что в 2019 году руководители ОРДЛО точно так же передали Медведчуку четырех человек, но тогда Кравчук и другие «молчали в тряпочку».

«Кстати, прецеденты уже были - и тогда «зеленые» вели себя по-другому, что лишь подчеркивает нынешние подлость и лицемерие. Летом 2019 года непризнанная ОРДЛО передала Медведчуку четырех граждан Украины. И никто тогда из Офиса президента не выразил возмущения, тот же Кравчук молчал в тряпочку. А теперь такая бурная реакция!» - возмущается публицист.

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На самом деле, поясняет Зубченко, власть боится, что на фоне Медведчука всем станет ясно, что Зеленский обманул своих избирателей и у него нет никаких успехов в деле мирного урегулирования на Донбассе.

«Еще раз повторю: все очень просто. Зеленский и его окружение, которое даже командой назвать нельзя - так, свора единомышленников, - провалили такой важный для всех вопрос, как установление мира на Донбассе. Главное: они это сами понимают. Поэтому так болезненно воспринимают успехи Медведчука, ведь на его фоне становится ясно, что Зеленский обманул своих избирателей, ситуация на Донбассе - это такая же «ни войны, ни мира», как при Порошенко, а у «зеленой» власти нет никаких достижений», - заключает политический публицист Александр Зубченко.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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