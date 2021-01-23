СБУ сообщила о предотвращении убийства сотрудника спецслужбы: задержан действующий сотрудник ведомства

Служба безопасности Украины сообщает о задержании действующего сотрудника ведомства, который пытался убить сотрудника спецслужбы.

«Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе, когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ — независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной. В рамках этой работы вчера проведения следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно — предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ», — сказано в комментарии ведомства на странице в Facebook.

В СБУ также отметили, что официальная информация касательно этого будет предоставлена позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения «Альфа» Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.