Германия закупила препарат от COVID-19 на основе «коктейля из антител»

Германия первой из стран ЕС для борьбы с коронавирусом закупила препарат на основе так называемых моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
«Да. Со следующей недели мы в Германии первыми из стран ЕС начнем применять моноклональные антитела», — сказал он, отметив, что препарат сначала будет использоваться для лечения пациентов с COVID-19 в университетских клиниках. «Государство закупило 200 тыс. доз за €400 млн», — уточнил министр.
«Они действуют как пассивная вакцина. Введение этих антител на ранней стадии может помочь пациентам из группы риска избежать тяжелого течения болезни», — пояснил Шпан. Он не уточнил, кто производитель препарата и как он называется.
Ранее сообщалось, что похожий препарат принимал бывший президент США Дональд Трамп после заражения коронавирусом. Ему вводили сыворотку, произведенную фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Это препарат на основе моноклональных антител casirivimab и imdevimab, которые направлены на борьбу конкретно с S-белком, играющим центральную роль в проникновении вируса в клетки хозяина. Иными словами, они не позволяют вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть в нее.
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