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В мире уже почти 100 млн заболевших COVID-19, число жертв превысило 2,12 млн

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В мире уже почти 100 млн заболевших COVID-19, число жертв превысило 2,12 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 99 млн 192 тыс. 353 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 129 тыс. 403, выздоровели более 70 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 25 млн 124 тыс. 948 инфицированных COVID-19, зафиксировано 419 тыс. 208 летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 млн 667 тыс. 736, число скончавшихся — 153 тыс. 470, поправились более 10,3 млн человек.

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Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 844 тыс. 577 заболевших, из них умерли 217 тыс. 37 человек, вылечились более 7,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 274,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 293 человека, Индии — 111, Бразилии — 1 тыс. 17.

коронавирус
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