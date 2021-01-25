Сегодня стартует «виртуальный Давос»

Сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), в ходе которой выступят лидеры ряда крупнейших государств и руководители ключевых международных организаций, стартует в понедельник, 25 января.
Каждый год в конце января в швейцарском Давосе проходит ежегодная встреча ВЭФ, которая собирает мировую элиту политики и бизнеса. В 2020 г. форум прошел непосредственно перед началом первой волны антиковидных ограничений, став, по сути, первым и последним офлайн-мероприятием такого масштаба. В этом году «физическую» годовую встречу решено провести 25-28 мая в Сингапуре, а образовавшуюся пустоту традиционной давосской недели призваны заполнить онлайн-сессии, объединенные под общим названием Davos Agenda.
В понедельник пройдет сессия «Восстанавливая экономический рост» с участием главы ЕЦБ Кристин Лагард, СЕО Volkswagen Херберта Диса, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня — председатель КНР Си Цзиньпин.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступят 26 января. В этот же день состоится сессия с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой.
На 27 января запланированы выступления премьер-министра Италии Джузеппе Конте, главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, сессия с участием Билла Гейтса.
Премьер Индии Нарендра Моди выступит 28 января, его японский коллега Есихидэ Суга — 29 января.
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