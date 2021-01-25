В Украине открылось большинство школ

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме
«С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные мероприятия, которые были установлены правительством в декабре 2020 года... По оперативным данным, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм). За парты вернулись ученики (почти 100% школ — очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киева», — написал Шкарлет в Телеграм-канале в понедельник.
По его словам, от 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в Николаеве ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные — по смешанной форме), а также в Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.
На Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы — по смешанной форме. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично — дистанционная формы обучения.
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