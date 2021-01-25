В ОП заявили, что Украина успешно завершает переговоры по закупке вакцин от коронавируса

Украина завершает переговоры по закупке вакцин от коронавируса и положительно оценивает их результаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского о предотвращении распространения коронавируса.

«На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра здравоохранения, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады», — сказано в нем.

Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

«Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь.

Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок», — сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на коронавирус среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас — в пределах 21%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусной инфекцией и 18,6 тыс. занятых коек в медицинских учреждениях.

Всего в больницах отведено под прием больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

«Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием», — сказал Шмыгаль.

Премьер также анонсировал, что в ближайшее время Министерство здравоохранения исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей правительство примет решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям.

«То есть вернемся к „зеленым“, „желтым“, „оранжевым“ и „красным“ зонам», — пояснил он.