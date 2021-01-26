В Украине за сутки 2 779 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело — 12 538 человек, умерло 133 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 891 человек; летальных случаев — 133; выздоровело —12 538 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 197 107 человек, 22 057 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 965 835 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
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