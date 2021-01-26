Apple вернула звание самого дорогого бренда

Apple вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира впервые с 2016 года, обойдя Amazon и Google, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500.
Стоимость бренда компании в рейтинге за 2021 год оценивается в $263,4 млрд, что на 87% выше, чем годом ранее. Рост стоимости бренда обусловлен успешной диверсификацией бизнеса Apple Inc. с целью снижения его зависимости от продаж iPhone — на их долю в 2020 году пришлась половина выручки компании по сравнению с двумя третями выручки в 2015 году.
«Политика диверсификации привела к развитию цифровых сервисов Apple и услуг по подписке, в том числе App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Лишь за первый день нового года клиенты магазина приложений App Store потратили $540 млн на покупку цифровых услуг», — говорится в обзоре Brand Finance.
Второе и третье место в рейтинге самых дорогих брендов мира 2021 года занимают бренды интернет-ритейлера Amazon.com Inc., стоимость которого выросла на 15%, до $254,2 млрд, и Google ($191,2 млрд, +1%), входящей в Alphabet Inc.
В десятку самых дорогих брендов мира также входят Microsoft ($140,4 млрд), Samsung ($102,6 млрд), Walmart ($93,19 млрд), Facebook ($81,48 млрд), ICBC ($72,8 млрд), Verizon ($68,9 млрд) и WeChat ($67,9 млрд).
Важность технологических инноваций как движущей силы стоимости бренда лучше всего демонстрирует случай Tesla. Бренд производителя электромобилей подорожал за год на 158%, став самым быстрорастущим в рейтинге Brand Finance Global 500, до $32 млрд.
Второе место по темпам роста (+108%) занял бренд Alibaba.com, подорожавший до $39,2 млрд. Стоимость брендов подразделений Alibaba — Taobao и Tmall выросла соответственно на 44%, до $53,3 млрд и 60%, до $49,2 млрд.
Традиционные ритейлеры, успешно внедрившие технологии в период пандемии, также показали хорошие результаты. Так, бренд Walmart подорожал на 20%, до $93,2 млрд, выйдя на шестое место в рейтинге.
Последствия пандемии оказались особенно ощутимыми для авиакомпаний и представителей аэрокосмической отрасли — на них пришлось шесть из десяти наиболее значительно подешевевших брендов в рейтинге Brand Finance. В частности, стоимость бренда Boeing упала на 40%, до $13,6 млрд, American Airlines — также на 40%, до $5,3 млрд, Airbus — на 36%, до $9,1 млрд.
Американские и китайские компании преобладают в рейтинге Brand Finance Global 500 за 2021 год, на их долю пришлось две трети совокупной стоимости брендов.
На первом месте по показателю «сила бренда» — китайская WeChat, которая в этом году обошла Ferrari.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016