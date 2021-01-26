Украинцам обещают снегопады и сильный ветер

В ряде областей Украины завтра ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный снег и порывы ветра.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Завтра в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег и его налипание, а также гололедица на дорогах. Прогнозируют до 20 сантиметров снега.

Кроме того, в южных областях страны прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.