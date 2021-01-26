Власть ведет себя как враг своего народа, потому что делает все, чтобы помешать Медведчуку вернуть четырех украинок из ОРДЛО, - Розенбаум

Представители Украины в Минской контактной группе Леонид Кравчук и Алексей Резников ведут себя как враги Украины, потому что ради того, чтобы навредить оппозиционному политику Виктору Медведчуку, они умышленно оставляют четырех гражданок Украины умирать в тюрьмах ОРДЛО.

Так политический эксперт Сергей Розенбаум прокомментировал в Facebook срыв одностороннего освобождения удерживаемых лиц, которых руководство ОРДЛО согласилось отпустить при посредничестве Виктора Медведчука.

«Кравчук и Резников — враги Украины. Как может власть оставлять своих граждан умирать в тюрьме ОРДЛО?» — возмутился эксперт.

«Политолог Михаил Погребинский вчера заявил, что представители Украины в ТКГ ведут себя, как враги своего государства, блокируя освобождение из ОРДЛО четырех украинок. А ведь это действительно так. Леонид Кравчук и Алексей Резников последние две недели занимались исключительно тем, что вставляли палки в колеса Виктору Медведчуку, которому власти ОРДЛО предложили забрать из тюрем четырех женщин, осужденных за шпионаж в пользу Украины. То есть, по указанию сверху, ради меркантильных интересов президента Кравчук и Резников умышленно оставляют людей в тюрьме. А Украина как государство демонстрирует таким образом, что ей плевать на своих граждан», — пояснил эксперт.

Розенбаум написал, что руководство ОРДЛО согласилось передать удерживаемых лиц Украине, но власть ведет себя как враги своего народа, срывая освобождение.

«Ну не желают ОРДЛО вести переговоры с Киевом, однако готовы в рамках доброй воли передать удерживаемых лиц Украине. Что сделала бы ответственная власть? Правильно — встретила бы пленных, окружила заботой, показала, что „своих“ не бросает. Что делает наша власть? Ведет себя, как враг своего же народа. Четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске кто больше года, а кто и больше трех лет. Всех обвиняют в „госизмене“ или „шпионаже“ в пользу Украины», — конкретизировал он.

По словам Розенбаума, четыре гражданки Украины могли выйти на свободу еще 20 января, но власть делает все, чтобы помешать Виктору Медведчуку доставить их на территорию Украины.

«Если не Медведчук — им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. Они могли выйти на свободу еще 20 января, но власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. Дошло до абсурда — СБУ запретила выпускать из Украины самолет Медведчука», — возмущается эксперт.

Розенбаум пояснил, что у четырех украинок, которых ОРДЛО готовы отпустить при посредничестве Виктора Медведчука, серьезные проблемы со здоровьем.

«Наталья Стаценко сидит в тюрьме с июля 2019 года. У нее огромные проблемы со здоровьем, ей нужна операция на позвоночнике. Светлана Довгаль тоже задержана и обвинена в шпионаже в июле 2019 года. У Светланы сахарный диабет, она тоже нуждается в лечении. Екатерина Котенко в декабре 2019 года получила 12 лет тюрьмы за „госизмену“ и „шпионаж“ в пользу СБУ. Доктор Наталья Савченко находится за решеткой дольше всех — с августа 2017 года. Ее обвинили в пособничестве СБУ», — сообщил эксперт.

«Господа власть имущие, всмотритесь в лица этих женщин. Вы действительно хотите оставить их умирать в тюрьме ОРДЛО? Ради чего?» — возмущенно спрашивает политический эксперт Сергей Розенбаум.