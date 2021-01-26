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ОПЗЖ: Языковая политика Зеленского и его окружения неминуемо приведет Украину к катастрофе

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ОПЗЖ: Языковая политика Зеленского и его окружения неминуемо приведет Украину к катастрофе

Языковая политика Президента Украины Владимира Зеленского и его окружения неминуемо приведет страну к катастрофе, если граждане Украины, умеющие самостоятельно мыслить и отстаивать свое право говорить на родном языке, не положат этому конец.

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», посвященном набирающему обороты языковому геноциду, спровоцированному вступившей в силу 16 января 2020 года статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и всячески подогреваемому действующей властью.

В партии отметили, что в первую же неделю действия этой статьи закона на электронную почту уполномоченного по защите государственного языка поступило 186 жалоб от «настоящих патриотов».

Но, уточнили в политсиле, были не только жалобы. Так, в Мариуполе национал-радикалы организовали травлю сотрудницы ветеринарной клиники, которая пообещала клиентам, обращающимся к ней на русском языке, скидку.

Женщина, отстаивающая свое право на использование русского языка, которое предусмотрено статьей 10 Конституции Украины, не только подверглась оскорблениям и угрозам, но и была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Сама же ветеринарная клиника, пишут в ОПЗЖ, пережила нападение вандалов национал-радикального толка. Более того, фашиствующие молодчики начали угрожать и клиентам этой клиники.

Кроме того, подверглась травле в Интернете преподаватель педуниверситета имени Драгоманова, осмелившаяся открыто раскритиковать насильственную украинизацию сферы услуг.

В заявлении партии напомнили, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» предупреждала, что принятие указанных языковых норм не будет иметь ничего общего с защитой украинского языка, а станет оправданием для террора в отношении русскоязычных граждан.

«Сегодня мы видим, что власть и ее заокеанские хозяева делают все для того, чтобы раздуть пожар гражданского противостояния в Украине. Для того чтобы не допустить этого, фракция „Оппозиционная платформа — За жизнь“ еще в первые дни работы парламента внесла в Верховную Раду законопроекты „О порядке применения языков в Украине“ (регист. № 1103-1) и „О внесении изменений в Закон Украины „Об образовании“ относительно обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств“ (регист. № 1125)», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии убеждены, что языковая и в целом социальная политика Зеленского, правительства и партии «Слуга народа» сознательно ведет к разжиганию межнациональной розни в стране, к установлению тоталитарного режима, главные задачи которого — сохранение колониального статуса Украины, целенаправленное уничтожение культуры, языков и традиций народов, проживающих в Украине, и организация на государственном уровне геноцида инакомыслящих.

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В связи с этим в ОПЗЖ заявляют, что такие действия власти направлены не только на ущемление прав русскоязычных граждан, ограничение прав предпринимателей, но и на взращивание когорты новых швондеров и шариковых, уже считающих себя вправе, подменяя государство, проверять и карать.

«Такая политика Зеленского и его окружения неминуемо приведет страну к катастрофе, если граждане Украины, умеющие самостоятельно мыслить и отстаивать свое право говорить на родном языке, не положат конец этому разгулу деятельности новоявленных швондеров и шариковых», — считают в политсиле.

языковой закон, ОПЗЖ
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