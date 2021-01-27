Число случаев COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 776 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, общее количество заболевших превысило 1,2 млн человек; выздоровело — 14 250 человек, умерло 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 января 2021 года. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 430 человек; летальных случаев — 145; выздоровело — 14 250 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 200 883 человека, 22 202 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 980 085 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.