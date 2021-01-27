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Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО

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Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО

Украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО, заявил политический эксперт Влад Мулык.

«Уже запутавшаяся в своей лжи украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО. Её так коробит, что представители ОРДЛО официально послали практически на три буквы и Денисову, и Кравчука, и весь официальный Киев из-за постоянного вранья, что так называемый „омбудсмен“ срывает освобождение изо всех сил», — написал он в Facebook.

Он сообщил, что на этот раз в своем телеграм-канале Денисова сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются «судебные» заседания.

«Поэтому количество и кого именно вернут — неизвестно, заявляет это глупая женщина.

Да всё давно всем известно! Три из четырех женщин, которые согласились в ОРДЛО передать при посредничестве Медведчука, сидят в тюрьмах с марта и июля 2019 года, еще одна — с августа 2017 года. Их приговорили к 12-14 годам лишения свободы, но они могли еще 20 января вернуться на родину, в семьи и к родным», — отметил Мулык.

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Однако, подчеркнул эксперт, надо только разрешить Медведчуку поехать на КПВВ и привезти их.

«Но нет, благодаря уже вкрай завравшейся тупой украинской омбудсменше Денисовой, бедные женщины стали жертвами политических амбиций власти и я теперь уже сомневаюсь, что Киев хоть как-то хочет вернуть своих гражданок домой.... Но это и неудивительно — на судьбу украинцев нынешней власти давно уже начхать.

Власти остается только врать. Надеюсь, её телеграм-канал закроют за враньё. А украинки вернутся домой», — добавил Мулык.

Виктор Медведчук, Людмила Денисова, ОРДЛО
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