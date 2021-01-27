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Тем, что власть Зеленского мешает Медведчуку освобождать пленных, возмущены даже в Индии

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Тем, что власть Зеленского мешает Медведчуку освобождать пленных, возмущены даже в Индии

Больше года украинская власть не может договориться об обмене удерживаемыми лицами с представителями неподконтрольных Киеву территорий, хотя этот пункт четко прописан в Минских соглашениях. Последнее масштабное возвращение украинцев из зоны конфликта было в январе 2019 года. Но ни руководство страны, ни представители Трехсторонней контактной группы не видят в этом нарушения договоренностей. Зато их усмотрели в желании ОРДЛО передать группу удерживаемых лиц председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Украинская власть настолько опасается участия оппозиционного политика в переговорном процессе, что ему перекрыли выезд в Россию. Об этом пишет популярный индийский информационный портал Pledge Times.

Уточняется, что официально Украина не комментирует причины этого запрета.

«В Государственную авиационную службу Украины поступило распоряжение не выпускать в Россию председателя Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука. Причины, побудившие украинскую сторону принять такое решение, не разглашаются», — пишет издание.

Также на сайте упоминается, что по мнению украинского МИДа, Медведчук не имеет права участвовать в решении гуманитарных вопросов.

«20 января МИД Украины объявил, что решение России передать Медведчуку группу украинцев, которые содержались в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), грубо нарушает установленные механизмы решения таких гуманитарных вопросов», — цитирует Pledge Times заявление дипломатического ведомства.

Малазийское интернет-издание информирует, что на данный момент Украина не спешить забирать своих граждан из ОРДЛО.

«Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила, что ДНР и ЛНР передадут задержанных украинцев в ближайшее время. Она объявила о новом обмене, который состоится 20 или 21 января. Позже украинская сторона заявила о замораживании процесса», — говорится в материале информационного портала.

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Кроме того, автор статьи напоминает, что уже больше года Украина не проводила масштабных обменов пленными с неподконтрольным Киеву Донбассом.

«Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев принял 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле „35 на 35“», — пишет в заключение Pledge Times.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращался к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения домой граждан Украины, удерживаемых в ОРДЛО.

Виктор Медведчук, ОРДЛО
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