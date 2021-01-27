Голосование за кандидатуру Витренко может состояться завтра

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 28 января, сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра», — отметила Кравчук.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед тем Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером — министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
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