Курс биткоина упал ниже $30 тысяч

27 января курс биткоина на криптобирже Binance впервые c 22 января опустился ниже $30 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 6%, с 8 января цена его снизилась более чем на $12 тыс.

На фоне снижения трейдеры, торгующие криптовалютой с кредитным плечом, за сутки потеряли свыше $519 млн, согласно сервису bybt. Наибольшее количество ликвидаций пришлось на пары с биткоином, $297 млн. Больше всего потеряли клиенты Binance.