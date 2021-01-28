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Ученые назвали заболевание, существенно повышающее риск смерти от COVID-19

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Ученые назвали заболевание, существенно повышающее риск смерти от COVID-19

Вероятность умереть от COVID-19 почти в 2,7 раза выше у пациентов с шизофренией, чем у людей без этого заболевания. К этому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В рамках исследования ученые изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с 3 марта по 31 мая 2020 года, среди которых 7 348 человек заразились COVID-19.

Из числа пациентов с коронавирусом выделили людей с заболеванием психики (999 человек) и разделили их на три группы — с шизофренией (75 человек), аффективным расстройством (564 человека) и тревожным расстройством (360 человек). Исходы их заболевания сравнили с другими больными коронавирусом, у которых не было психических расстройств.

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Ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, у людей с аффективными расстройствами — в 1,1 раза. Связи между тревожными расстройствами и смертью от коронавируса исследователи не обнаружили.

По сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту, отмечается в исследовании.

коронавирус
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