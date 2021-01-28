Попович: Если при посредничестве Медведчука возвращают украинцев, то власти надо принимать эту помощь

Известный украинский адвокат Ростислав Попович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал тот факт, что действующая власть всеми силами мешает председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку возвращать в Украину лиц, удерживаемых на неподконтрольной Киеву части Донбасса.
«Если нам при посредничестве Виктора Медведчука возвращают четырех украинцев, почему их не забрать? На сегодняшний день вопрос стоит не в законодательной плоскости и не в нормах права. Исключительно политика, исключительно власти не нравится, что с кем-то (с Виктором Медведчуком. — Ред.) есть диалог, а с кем-то (с властью. — Ред.) диалога нет», — отметил эксперт.
Адвокат объяснил, почему, по его мнению, у действующей власти нет диалога с представителями ДНР и ЛНР.
«Власть имеет антисоциальный характер, это мы видим во всех проявлениях», — подчеркнул Ростислав Попович.
Напомним, на прошлой неделе Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что представители ДНР и ЛНР готовы освободить из плена 9 украинцев. Впоследствии стало известно, что передавать собираются только четырех женщин. Украинок должен был встретить Медведчук и самолетом доставить домой.
Тогда же украинская делегация в ТКГ и Министерство иностранных дел Украины назвали процесс освобождения попыткой Медведчука совместно с Россией использовать пленных в своих политических интересах.
Позже глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи удерживаемых лиц приостановили.
Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине. В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.
«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», — заявил Виктор Медведчук.
Журналист Руслан Коцаба убежден в том, что оппозиция в вопросах достижения мира на Донбассе сейчас делает то, что должна делать действующая власть.
«Получается, что оппозиция делает то, что хотят простые люди, а власть, которую люди избирают, идет против того, что обещала. Зеленский заходил во власть как „президент мира“, а сейчас, по сути, — представитель „партии войны“, Порошенко № 2», — резюмировал журналист.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016