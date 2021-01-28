Войти
Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации
официально
Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
позиция
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Попович: Если при посредничестве Медведчука возвращают украинцев, то власти надо принимать эту помощь

423
Попович: Если при посредничестве Медведчука возвращают украинцев, то власти надо принимать эту помощь

Известный украинский адвокат Ростислав Попович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал тот факт, что действующая власть всеми силами мешает председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку возвращать в Украину лиц, удерживаемых на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

«Если нам при посредничестве Виктора Медведчука возвращают четырех украинцев, почему их не забрать? На сегодняшний день вопрос стоит не в законодательной плоскости и не в нормах права. Исключительно политика, исключительно власти не нравится, что с кем-то (с Виктором Медведчуком. — Ред.) есть диалог, а с кем-то (с властью. — Ред.) диалога нет», — отметил эксперт.

Адвокат объяснил, почему, по его мнению, у действующей власти нет диалога с представителями ДНР и ЛНР.

«Власть имеет антисоциальный характер, это мы видим во всех проявлениях», — подчеркнул Ростислав Попович.

Напомним, на прошлой неделе Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что представители ДНР и ЛНР готовы освободить из плена 9 украинцев. Впоследствии стало известно, что передавать собираются только четырех женщин. Украинок должен был встретить Медведчук и самолетом доставить домой.

Тогда же украинская делегация в ТКГ и Министерство иностранных дел Украины назвали процесс освобождения попыткой Медведчука совместно с Россией использовать пленных в своих политических интересах.

Позже глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи удерживаемых лиц приостановили.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине. В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», — заявил Виктор Медведчук.

Читайте также: ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме

Журналист Руслан Коцаба убежден в том, что оппозиция в вопросах достижения мира на Донбассе сейчас делает то, что должна делать действующая власть.

«Получается, что оппозиция делает то, что хотят простые люди, а власть, которую люди избирают, идет против того, что обещала. Зеленский заходил во власть как „президент мира“, а сейчас, по сути, — представитель „партии войны“, Порошенко № 2», — резюмировал журналист.

Виктор Медведчук, обмен пленными, ОРДЛО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 28 января 2021
Среда, 27 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016