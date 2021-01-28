Актера Василия Ланового перевели в реанимацию

Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусом, переведен в реанимацию. Об этом сообщил российским СМИ в четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — сказал Крок.
2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония».
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