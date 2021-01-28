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Виктор Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

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Виктор Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук дал интервью Politique Internationale — одному из наиболее известных французских ежеквартальных политических альманахов.

Об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого издания, более 40 лет издаваемого в Париже, говорит то, что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост Президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

В Politique Internationale, в частности, поинтересовались у Виктора Медведчука, станет ли он однажды Президентом Украины и, если да, при каких условиях.

«Я выступаю за парламентскую форму государственного правления. Сегодня Украина имеет парламентско-президентскую форму правления, введенную в результате конституционной реформы 2004 года, автором которой я являюсь», — ответил Медведчук.

Политик подчеркнул важность перехода Украины к парламентской форме правления.

«Наша страна нуждается в проведении второго этапа этой реформы — переходе к парламентской форме правления, твердым и последовательным сторонником которой я являюсь», — заявил Виктор Медведчук.

Ранее политик акцентировал внимание на том, что закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.

«Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное — преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная „перезагрузка“, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», — считает Медведчук.

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В свою очередь народный депутат Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович убежден в том, что действующая власть завидует Виктору Медведчуку.

«То, что устроили вокруг освобождения пленных, — это еще один показатель абсолютного безразличия власти. Ни по юридическим, ни по моральным, ни по божеским законам так поступать нельзя! Кажется, мы просто попали под власть сумасшедших, поэтому без „перезагрузки“ мы уже ничего не сделаем, нам не выкарабкаться из пропасти. Выход — досрочные выборы, как минимум парламентские, поскольку нынешняя власть — это единая группа, которая не думает о людях, а занимается лишь одним — борьбой с Медведчуком», — заявил парламентарий, призвав украинцев «сделать серьезные выводы».

парламент, Виктор Медведчук
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Комментарии (1)
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Michael Larry
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