Рада во второй раз не проголосовала за назначение Витренко

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера — министром энергетики.

За проголосовали 204 депутата, против — 45, воздержались — 62, не голосовали — 38.

Кандидатуру поддержали фракция «Слуга народа» — 177 голосов, «Довира» — 18 голосов и внефракционные депутаты — 9 голосов. «Против» голосовала «Батькивщина» — 17 «против» и «Оппозиционная платформа-За життя» — 21 «против».

«Европейская солидарность», «Голос» и «За майбутне» воздержались.