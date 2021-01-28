Рада во второй раз не проголосовала за назначение Витренко

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера — министром энергетики.
За проголосовали 204 депутата, против — 45, воздержались — 62, не голосовали — 38.
Кандидатуру поддержали фракция «Слуга народа» — 177 голосов, «Довира» — 18 голосов и внефракционные депутаты — 9 голосов. «Против» голосовала «Батькивщина» — 17 «против» и «Оппозиционная платформа-За життя» — 21 «против».
«Европейская солидарность», «Голос» и «За майбутне» воздержались.
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